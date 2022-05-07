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На Донбассе россияне бросают все силы на захват Рубежного, Лимана и Северодонецка – Генштаб

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На Донбассе россияне бросают все силы на захват Рубежного, Лимана и Северодонецка – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Донецком направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного.

Также захватчики готовятся к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 мая.

Россияне продолжали артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, но безуспешно.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков оккупанты проводят штурмовые действия.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили троих украинских военных из "Азовстали" во время эвакуации гражданских.

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