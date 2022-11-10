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На Донбассе россияне отлавливают своих дезертиров и отправляют на Херсонщину — Генштаб

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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На Донбассе россияне отлавливают своих дезертиров и отправляют на Херсонщину — Генштаб

Фото: Associated Press

Захватчиков отправляют "на мясо" без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия.

Российское военное командование на Донбассе разыскивает дезертиров из Харьковского направления. Их планируют отправлять на Херсонщину.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 10 ноября.

"Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание отступивших с Харьковского направления военнослужащих", — говорится в сообщении.

Захватчиков отправляют "на мясо" без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия. Все эти вещи обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий, но, как правило, командование РФ обещания не выполняет.

Напомним, 10 ноября стало известно, что ВСУ во время контрнаступления освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей.

В соцсетях появилось видео, что ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка в Николаевской области, но официального подтверждения еще не было.

Также ВСУ освободили от оккупантов Киселевку Николаевской области. Там расположен водопровод, который снабжает водой областной центр, поэтому скоро в Николаеве появится вода.

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Дата публикации
Просмотры
107
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