На Донбассе россияне отлавливают своих дезертиров и отправляют на Херсонщину — Генштаб

Захватчиков отправляют "на мясо" без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия.

Российское военное командование на Донбассе разыскивает дезертиров из Харьковского направления. Их планируют отправлять на Херсонщину.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 10 ноября.

"Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание отступивших с Харьковского направления военнослужащих", — говорится в сообщении.

Захватчиков отправляют "на мясо" без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия. Все эти вещи обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий, но, как правило, командование РФ обещания не выполняет.