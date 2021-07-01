На Донбассе российские наемники снова нарушили режим "тишины" и ранили украинского бойца

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
В четверг, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела получил ранение украинский военный.
Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
так:
- в направлении населенного пункта Авдеевка боевики совершили восемь обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Павлополя оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Зайцевого российские наемники обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Опытного боевики открыли огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.
- У Широкино вооруженные формирования РФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.
"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — средней тяжести", — говорится в сообщении на странице в Facebook.
При этом в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применили минометы 120-го калибра.
Также:
- боевики совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров;
- Также в Луганской области военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 30 июня, зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевики били, в частности, у Золотого-4, Водяного, Новоселовки и Красногоровки.