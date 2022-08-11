На Донбассе сейчас разворачивается большая игра, выиграть в которой у Украины есть все шансы — Жданов

У украинской армии есть все шансы выиграть в большой игре на Донбассе. ВСУ удается навязывать оккупантам свой сценарий.

На Донбассе сейчас разворачивается большая игра, выиграть в которой у Украины есть все шансы. Украинская армия пытается перехватить ход войны в плане навязывания боевых действий.

Об этом во время интервью на "Радио НВ" сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Мы пытаемся российской армии навязать нашу войну, и нам понемногу это удается. Вот видите, мы заставили российские войска при отсутствии резервов, почти отсутствии резервов из Российской Федерации, заставили их произвести самую масштабную перегруппировку после отступления от Киева. И они перегруппировались, переток войск осуществили на юг Украины”, — подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что, вероятно, генштаб РФ начал имитацию наступательной операции, чтобы заставить передислоцировать украинские силы. В то же время эта имитация происходит при отсутствии резервов.

"Тут идет очень большая игра в масштабах всей группировки войск, кто кого перетянет, переиграет. Пока мы переигрываем, у нас есть все шансы заставить, все же заставить РФ или сесть на юге в глухую оборону, или начать наступательную операцию по херсонскому или криворожскому направлениям. Я так понимаю, это наш замысел", – подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что в случае подрыва Запорожской АЭС может произойти повторение чернобыльской катастрофы.

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