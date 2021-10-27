На Донбассе снова потери: погиб один украинский боец

Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Гранитного, Луганского, Новотошкивского, Новолуганского, Лебединского и Широкиного.
За эти сутки, 27 октября, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Террористы открывали огонь:
- Возле Гранитного – два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Вблизи Луганского — из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Новотошкивского – из стрелкового оружия.
- Возле Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов.
- В районе Лебединского — из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
- Недалеко от Широкиного — из станковых противотанковых гранатометов.
Также возле Гранитного оккупанты с беспилотника сбросили неизвестные взрывные устройства на позиции украинских военных.
В результате враждебных действий противника один боец получил ранение, несовместимое с жизнью.
Напомним, что вчера, 26 октября, на Донбассе в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб мастер-сержант Георгий Халиков.