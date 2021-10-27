На Донбассе снова потери: погиб один украинский боец

На Донбассе снова потери: погиб один украинский боец

Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Гранитного, Луганского, Новотошкивского, Новолуганского, Лебединского и Широкиного.

За эти сутки, 27 октября, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы открывали огонь:

Возле Гранитного – два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Вблизи Луганского — из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новотошкивского – из стрелкового оружия.

Возле Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Лебединского — из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкиного — из станковых противотанковых гранатометов.

Также возле Гранитного оккупанты с беспилотника сбросили неизвестные взрывные устройства на позиции украинских военных.

В результате враждебных действий противника один боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, что вчера, 26 октября, на Донбассе в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб мастер-сержант Георгий Халиков.

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