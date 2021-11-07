На Донбассе снова потери: в результате обстрела боевиков погиб один боец, еще двое ранены

На Донбассе снова потери: в результате обстрела боевиков погиб один боец, еще двое ранены

Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Павлополя, Гнутового, Водяного, Новозвановки, Прицепиловки, Луганского и Песков.

С начала этих суток, 7 ноября, боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применяв запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы открывали огонь:

Возле Павлополя — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Гнутового — из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотника.

Вблизи Водяного на Приазовье боевики задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Возле Новозвановки и Прицепыловки — из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского — из подствольных гранатометов.

В направлении Песков — из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области вражеский беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", пересек линию столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Воинам была оказана помощь и эвакуирована в больницу. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное.

Напомним, что за прошедшие сутки, 6 ноября, боевики в зоне ООС дважды нарушили режим прекращения огня.

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