На Донбассе снова потери: в результате обстрела боевиков погиб один боец, еще двое ранены

Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Павлополя, Гнутового, Водяного, Новозвановки, Прицепиловки, Луганского и Песков.
С начала этих суток, 7 ноября, боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применяв запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Террористы открывали огонь:
- Возле Павлополя — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- Возле Гнутового — из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотника.
- Вблизи Водяного на Приазовье боевики задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.
- Возле Новозвановки и Прицепыловки — из минометов калибра 120 мм.
- В сторону Луганского — из подствольных гранатометов.
- В направлении Песков — из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области вражеский беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", пересек линию столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Воинам была оказана помощь и эвакуирована в больницу. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное.
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 ноября, боевики в зоне ООС дважды нарушили режим прекращения огня.
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