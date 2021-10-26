На Донбассе турецкие Bayraktar уничтожили вражескую батарею, которая обстреливала Гранитное: видео

На Донбассе турецкие Bayraktar уничтожили вражескую батарею, которая обстреливала Гранитное: видео

Ударные дроны успешно прошли первое боевое применение.

Во вторник, 26 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Видео авиаудара, которым ответили ВСУ на провокационные обстрелы боевиков, опубликовал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко.

Пророссийские боевики совершали обстрелы Гранитного из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, с максимально возможной дальности (15+ км) и накрыли артиллерийским огнем позиции Объединенных сил.

Для сохранения жизни воинов и гражданского населения было принято решение поднять в воздух БПЛА Bayraktar. Вражеская батарея была обнаружена и уничтожена ударом ракеты. По предварительной информации, обслуга других орудий покинула позиции. Точное количество потерь со стороны противника неизвестно.

Напомним, что утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел поселка Гранитное. При обстреле были повреждены 6 жилых домов. Пострадавших среди гражданского населения нет.

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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