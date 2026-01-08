На Донбассе Украина создала мощный оборонительный пояс-крепость: почему это может оказаться бесполезным

Украинские военные в Донецкой области / © Getty Images

Украинские войска возвели на Донбассе эшелонированную систему обороны шириной 200 м, которая включает противотанковые рвы, минные поля и бетонные препятствия. Военные убеждены: если бы такой пояс-крепость существовал в начале российского вторжения в 2022 году, ситуация на фронте была бы в корне иной.

Об этом говорится в статье The Economist.

Детали о линиях обороны на Донбассе

Оборонительные рубежи на Донбассе простираются до самого горизонта. Они являются частью масштабной фортификационной системы, возведенной украинскими военными для защиты городов и населенных пунктов, которые еще не находятся под российской оккупацией.

«Если бы такие оборонительные линии существовали в 2022 году, ситуация на земле была бы полностью противоположной нынешней», — отметил командир батальона беспилотников 44-й механизированной бригады Вячеслав Шутенко.

На вершинах холмов вблизи Славянска и Краматорска эти укрепления достигают около 200 м в ширину. Сначала расположена полоса колючей и противопехотной проволоки, за ней — противотанковый ров глубиной 2 м и шириной 3 м. Вынутый грунт формирует защитную насыпь. Далее снова тянется проволока, второй противотанковый ров с валом и еще одна полоса заграждений. Кое-где дополнительно обустроен третий ров, установлены «зубы дракона» — бетонные противотанковые препятствия — и минные поля. В совокупности это и есть фортификационный пояс Донбасса.

Как отмечает майор Шутенко, при постоянном контроле с воздуха дронами, прорвать такую оборону россиянам было бы «очень сложно».

Почему эффективность укреплений может потерять смысл?

Однако эффективность этих укреплений может потерять смысл в зависимости от условий потенциальных мирных договоренностей, которые сейчас обсуждают Украина, США, Европа и Россия. Будущий статус Донбасса остается предметом острых дискуссий.

Москва настаивает, чтобы в рамках любого соглашения ей передали около 30% Донецкой области, которые она так и не смогла оккупировать силой. В одном из обнародованных в декабре вариантов США согласились с таким подходом, но при этом предложили сделать регион «нейтральной демилитаризованной буферной зоной». Также в американских предложениях упоминается «свободная экономическая зона» — понятие, которое до сих пор не имеет четкого определения.

Большинство украинцев рассматривают такие идеи как попытку обойти систему обороны и дать президенту России Владимиру Путину возможность продолжить агрессию. Несмотря на мощные укрепления, за последние месяцы украинские силы были вынуждены отступать, а значительная часть Покровска уже оказалась под контролем врага.

Следующая цель врага на Донбассе

Сегодня колючая проволока уже заполонила улицы Константиновки — города, который рассматривают как следующую цель. В случае его падения под угрозой окажутся Дружковка, а затем и значительно большие Краматорск и Славянск. Если российские войска смогут прорвать оборонительные рубежи вокруг этих городов и закрепиться в городской застройке, выбить их оттуда будет гораздо труднее. В декабре украинские подразделения смогли оттеснить россиян из части Купянска, однако это стоило значительных потерь.

Позиции России и Украины по Донбассу

Напомним, в конце декабря спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил условие для остановки боевых действий: полный вывод ВСУ за админграницы Донецкой и Луганской областей. В то же время Песков уклонился от ответа относительно вывода украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, а также назвал «нецелесообразным» обсуждение идей создания свободной экономической зоны на Донбассе или совместного управления Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане его государства хотят мира, однако категорически не согласны на территориальные уступки. Ссылаясь на социологические данные, он отметил, что 85% населения поддерживает идею прекращения войны, и в то же время эти же 85% выступают против выхода ВСУ из восточных регионов и Донбасса.