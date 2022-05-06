На Донбассе украинские силы отбили 8 атак оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 артиллерийских систем

На Донбассе украинские силы отбили 8 атак оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 артиллерийских систем

Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

На Донбассе Вооруженные силы Украины отразили 8 атак оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 артиллерийских систем.

Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 реактивные системы залпового огня), 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и один автомобиль врага", — говорится в сводке.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, украинские воины возобновили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской области.

Брифинг Алексея Арестовича за 6 мая 2022 года

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