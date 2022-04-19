На Донбассе украинские военные ликвидировали одного из главарей "ЛНР"

На Донбассе украинские военные ликвидировали одного из главарей "ЛНР"

В Луганской области был убит главарь террористов Миша "Чечен".

Возле города Кременная Луганской области украинские военные ликвидировали одного из главарей террористической "ЛНР" Михаила Кищика (Миша "Чечен").

Об этом сообщает ВВС-Украина со ссылкой на заявление другого главаря террористов – Сергея Козлова.

По словам Козлова, Кищик вместе с другими боевиками попал в оцепление под Кременной. В бою с украинскими военными "Чечен" был убит.

"Миша Чечен", уроженец Алчевска, в 2014 году присоединился к рядам оккупантов и возглавил один из так называемых "казацких батальонов" под названием "Атаман".

Группировка "Чечена" неоднократно обвинялась в мародерстве на тех территориях, которые занимал батальон. В 2016 году российская "Новая газета" в своем расследовании называла Кищика одним из организаторов серых схем по поставке контрабанды через линию столкновения.

Напомним, что на оккупированных территориях Запорожской области россияне ищут мужчин призывного возраста и отправляют в военкоматы.

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