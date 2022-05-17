На Донбассе украинские военные отбили 12 атак врага и уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы и 9 БПЛА

На Донбассе украинские военные отбили 12 атак врага и уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы и 9 БПЛА

Украинские воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня, 17 мая, 12 атак российских оккупантов, еще на четырех локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что украинские воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.

Также читайте Потери российской армии в Украине могут стать мировым рекордом – Боррель

Так, за прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО);

6 единиц боевой бронированной техники;

7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA.

Напомним, за сутки в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали до 110 кафиров.

Россияне обстреляли 25 населенных пунктов на востоке: актуальная информация о ситуации в горячих точках

Читайте также: