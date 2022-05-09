На Донбассе украинские военные отбили 15 атак врага и нанесли потери оккупантам

На Донбассе украинские военные отбили 15 атак врага и нанесли потери оккупантам

ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийских системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три авто врага.

На Донбассе украинские защитники сегодня успешно отбили 15 атак врага, при этом уничтожив зенитный ракетный комплекс, девять танков и другую технику оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага", - говорится в сообщении.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Напомним, российские Ту-22 выпустили по Одесщине гиперзвуковые ракеты, попавшие в туристические дома: есть раненые.

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