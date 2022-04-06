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На Донбассе украинские военные отбили 9 атак и уничтожили "кучу" техники врага

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На Донбассе украинские военные отбили 9 атак и уничтожили "кучу" техники врага

Операция объединенных сил / Facebook

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников оккупантов

На Донбассе украинские военные отразили девять атак российских оккупантов.

Об этомсообщает штаб ООС.

Украинские защитники уничтожили:

  • 4 танка;
  • 24 единицы бронированной техники;
  • 20 единиц автомобильной техники;
  • 5 артиллерийских систем противника.

Также наши воины захватили один российский танк.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников врага.

Напомним, что Воздушные Силы ВСУ сбили восемь крылатых ракет российских оккупантов.

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