На Донбассе украинские военные отбили 9 атак и уничтожили "кучу" техники врага

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников оккупантов
На Донбассе украинские военные отразили девять атак российских оккупантов.
Об этомсообщает штаб ООС.
Украинские защитники уничтожили:
- 4 танка;
- 24 единицы бронированной техники;
- 20 единиц автомобильной техники;
- 5 артиллерийских систем противника.
Также наши воины захватили один российский танк.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников врага.
Напомним, что Воздушные Силы ВСУ сбили восемь крылатых ракет российских оккупантов.
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