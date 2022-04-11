На Донбассе украинские военные отразили 6 атак и уничтожили десятки единиц вражеской техники

На Донбассе украинские военные отразили 6 атак и уничтожили десятки единиц вражеской техники

В частности, были уничтожены 4 танка и 2 вертолета.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отразили 6 атак врага.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили:

4 танка,

5 единиц бронированной техники;

26 единиц автомобильной техники;

8 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотника врага.

Как добавила оперативно-тактическая группировка "Восток", украинские военные уничтожили 92 российских оккупантов.

Напомним, что украинские десантники за два дня уничтожили пять танков, один из которых – командирский.

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