На Донбассе украинские военные отразили 6 атак и уничтожили десятки единиц вражеской техники

В частности, были уничтожены 4 танка и 2 вертолета.
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отразили 6 атак врага.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- 4 танка,
- 5 единиц бронированной техники;
- 26 единиц автомобильной техники;
- 8 артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотника врага.
Как добавила оперативно-тактическая группировка "Восток", украинские военные уничтожили 92 российских оккупантов.
Напомним, что украинские десантники за два дня уничтожили пять танков, один из которых – командирский.
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