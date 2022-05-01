На Донбассе украинские защитники отбили 10 атак оккупантов и уничтожили их технику

На Донбассе украинские защитники отбили 10 атак оккупантов и уничтожили их технику

Украинские бойцы Операции объединенных сил в течение 1 мая успешно отбили 10 атак российских войск и нанесли им немалых потерь.

Украинские защитники продолжают защищать государство на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

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В то же время подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.

Всего за неделю военнослужащие Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага. Подразделениями ПВО сбиты 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатых ракеты российских оккупантов.

Напомним, российские военные взяли в плен водителя автобуса, который помогал жителям Попасной выехать в безопасное место.

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