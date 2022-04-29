На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак россиян и уничтожили их технику

На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак россиян и уничтожили их технику

Российские оккупанты 14 раз пытались атаковать украинских защитников на Донецком и Луганском направлениях в течение пятницы, 29 апреля.

Впрочем, бойцы Объединенных сил успешно отбили эти атаки и нанесли урон врагу.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, в течение суток усилиями бойцов ВСУ уничтожены:

27 единиц бронированной техники

14 автомобилей врага

11 танков

7 артиллерийских систем

1 боевую бронированную машину

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, группировка "Схід" в течение суток уничтожила почти 200 солдат РФ. Украинские бойцы отбили четыре атаки врага.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 65-го дня войны

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