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На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак россиян и уничтожили их технику

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На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак россиян и уничтожили их технику

Министерство обороны Украины

Российские оккупанты 14 раз пытались атаковать украинских защитников на Донецком и Луганском направлениях в течение пятницы, 29 апреля.

Впрочем, бойцы Объединенных сил успешно отбили эти атаки и нанесли урон врагу.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, в течение суток усилиями бойцов ВСУ уничтожены:

  • 27 единиц бронированной техники
  • 14 автомобилей врага
  • 11 танков
  • 7 артиллерийских систем
  • 1 боевую бронированную машину

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, группировка "Схід" в течение суток уничтожила почти 200 солдат РФ. Украинские бойцы отбили четыре атаки врага.

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