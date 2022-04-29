На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак россиян и уничтожили их технику

Российские оккупанты 14 раз пытались атаковать украинских защитников на Донецком и Луганском направлениях в течение пятницы, 29 апреля.
Впрочем, бойцы Объединенных сил успешно отбили эти атаки и нанесли урон врагу.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, в течение суток усилиями бойцов ВСУ уничтожены:
- 27 единиц бронированной техники
- 14 автомобилей врага
- 11 танков
- 7 артиллерийских систем
- 1 боевую бронированную машину
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, группировка "Схід" в течение суток уничтожила почти 200 солдат РФ. Украинские бойцы отбили четыре атаки врага.
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