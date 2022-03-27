На Донбассе украинские защитники отбили 7 вражеских атак: утренняя сводка Генштаба

В Беларуси российские военные продают топливо и провизию или меняют их на спиртные напитки.

В течение месяца войны оккупанты понесли значительные потери, однако их командование пока не отказалось от намерений воевать с Украиной.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

По имеющейся информации, в медицинские учреждения оккупированного Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

Враг не оставляет попыток восполнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.

Пьянство и мародерство оккупантов

Нравственно-психологическое состояние войск захватчиков остается низким. В Беларуси российские военные продают топливо и провизию или меняют их на спиртные напитки.

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно захваченных территориях. Россияне занимаются мародерством, похищают людей и имущество.

Донбасс

На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил отразила 7 вражеских атак. Украинские воины уничтожили 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, один миномет. Утраты захватчиков в живой силе уточняются.

Воздух

Воздушные Силы Украины за предыдущие сутки поразили 1 самолет, 12 беспилотников разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация воздушных сил была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов.

"Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов", — отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что оккупанты атакуют города на Донбассе, но выводят разбитые подразделения из-под Киева.

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