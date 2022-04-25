На Донбассе украинские защитники за сутки уничтожили 4 танка и 5 воздушных целей

В понедельник, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак российских оккупантов.
Сдерживая наступление российской армии на Донбассе, украинские воины нанесли существенные потери врагу.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.
"Украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинские зенитчики в зонах ООС поразили пять воздушных целей.
“Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10”, — уточнили в пресс-службе штаба ООС.
Напомним, 25 апреля в оккупированной Кременной Луганской области погибли и были ранены местные коллаборанты и силовики. Все они были в здании на совещании у "народного мэра", когда внезапно произошел взрыв.
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