На Донбассе украинский военный подорвался на мине: его госпитализировали

Жизни военного ничего не угрожает.
21 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Об этом сообщает ОТУ "Північ".
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
Напомним, 21 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины получили полный контроль над городами и подняли над ними государственные флаги. Также 21 июля 2014 года от оккупантов освобожден город Рубежное Луганской области.