На Донбассе уроженец Харькова, служивший оккупантам, расстрелял 6 военных РФ: какие мотивы

Мать оккупанта жила в Харькове. В соцсетях сообщают, что Галушко расстрелял сослуживцев после очередного обстрела россиянами Харькова, в результате чего его мать получила травму.

На оккупированном Донбассе российский военный, уроженец Харькова Юрий Галушко расстрелял 6 сослуживцев вместе с командиром и скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как пишет паблик "ВЧК-ОГПУ" скорее всего, Галушко расстрелял оккупантов после очередного обстрела россиянами Харькова, в результате чего его мать получила травму, на фоне которой у нее произошел инсульт.

"Он пошел служить, чтобы заработать на операцию по восстановлению зрения – он был полуслепой. А озлобился Галушко, который ранее больше всего любил читать книги, после того, как его мать, проживающая в Харькове, попала под сильный обстрел российских войск, получила травму, на фоне которой у нее произошел инсульт", – пишут в паблике.

Его бывшую жену Наталью Галушко уже допросили российские силовики.

Женщина рассказала, что Юрий родился в Харькове. В 2013 году он женился на Наталье и переехал к ней в Белгородскую область. У пары, прожившей в браке 15 лет, есть два ребёнка.

Юрий жаловался на зрение. Чтобы заработать на операцию, он пошел в российскую армию – убивать своих бывших соотечественников.

"Его мать жила одна в Харькове. Он очень привязан к ней и пытался убедить женщину приехать в РФ..., но она пожелала остаться в своём доме. Недавно, во время обстрела она бежала в подвал к соседям чтобы укрыться и сломала руку, а следом, на фоне пережитого, случился инсульт. Женщина находится в тяжелом состоянии", – рассказала бывшая жена оккупанта.

В других пабликах утверждают, что Юрий был завербован на службу в феврале 2024 года из исправительной колонии.