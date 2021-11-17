На Донбассе в результате обстрелов боевиков трое военных получили ранения

На Донбассе в результате обстрелов боевиков трое военных получили ранения

Российские войска продолжают игнорировать договоренности.

На Донбассе в результате вражеских действий российских боевиков трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как отметили в штабе ООС, воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — прессцентра ООС.

Кроме того, военные Украины в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Добавляют, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, таким образом заставили оккупантов прекратить обстрелы. " Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", — заверили украинские военные.

Напомним, 17 ноября военнослужащие ВСУ в зоне ООС задержали на линии разграничения в Луганской области боевика из группировки ЛНР. Он оказался уроженцем русской Якутии.

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