На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб украинский военный

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать Минские договоренности.

В зоне проведения Операции объединенных сил 26 ноября в результате вражеских действий боевиков один военнослужащий ВСУ получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В частности, в направлении Марьинки враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе ООС, украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить врага прекратить обстрелы. "Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – заверили в ООС.

Напомним, по данным украинской разведки, на этой неделе к временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО) прибыла очередная группа кадровых российских военных для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

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