На Донбассе в результате очередного обстрела российскими наемниками двое бойцов получили ранения

На Донбассе в результате очередного обстрела российскими наемниками двое бойцов получили ранения

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Российско-оккупационные войска в четверг, 15 июля, нарушили режим прекращения огня на Донбассе и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает ОТГ "Север".

"В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Также читайте В ООН назвали число жертв войны в Донбассе

О действиях вооруженных формирований РФ проинформировали представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за сутки 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены два бойцов ВСУ.

Во вторник, 13 июля, во время обстрела из тяжелого вооружения поселка Тарамчук под Марьинкой, который велся с оккупированной территории Донбасса, были повреждены жилые дома и трансформаторная подстанция. В Пресс-служба штаба ООС опубликовала фото последствий этой провокации пророссийских боевиков.

[media type="video" id="387407509"

Новости с фронта: на Донбассе активизировались вражеские снайперы и минометчики

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку