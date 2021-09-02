На Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских бойцов получили ранения

На Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских бойцов получили ранения

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке ООС 2 сентября.

Так, в направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Возле Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Возле Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

По состоянию на 7 утра 2 сентября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

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