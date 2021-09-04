На Донбассе в результате вражеского обстрела один боец ООС получил ранение, его состояние тяжелое

На Донбассе в результате вражеского обстрела один боец ООС получил ранение, его состояние тяжелое

Раненого военного эвакуировали в больницу.

За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке ООС 4 сентября.

Так, возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

По состоянию на 7 утра 4 сентября зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил. В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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