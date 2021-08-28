На Донбассе в результате вражеского обстрела один украинский воин получил осколочное ранение

На Донбассе в результате вражеского обстрела один украинский воин получил осколочное ранение

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники предоставили адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.

На Донбассе в результате обстрелов был ранен украинский воин.

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Об этом на своей странице в Facebook 28 августа сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что оккупанты совершили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности ОТУ "Восток".

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья — удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 28 августа боевики несколько раз обстреляли Авдеевку. Соцсети, а также телеграм-канал donetchanyn писали о бое в районе города и попадании в завод металлоконструкций.

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