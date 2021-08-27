На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий

О действиях боевиков проинформировано представителей ОБСЕ.

27 августа в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб один военнослужащий ООС.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщило Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформировано представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, в течение 23-24 августа украинская армия на Донбассе потерпела два потери от вражеских снайперов. 24 августа, в День Независимости, на Донбассе от пули боевиков погиб старший сержант Вооруженных сил Украины Вячеслав Питько. 23 августа, в День Государственного Флага Украины, от вражеской пули погиб еще один украинский военный — младший сержант Александр Васильевич Аксенов.

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