На Донбассе возросла интенсивность боевых действий: боевики применили запрещено вооружение

Потерь среди украинских воинов нет.

За прошедшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня: два раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 25 сентября.

"Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, значительно возросло", — отметили в штабе. Впрочем, ситуацию в районе проведения ООС называют контролируемой.

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В направлении Новолуганского российские наемники дважды осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещены минометы калибра 82 мм и 120 мм. Минометы были задействованы вблизи Верхнеторецкого: оккупанты выпустили 17 мин калибра 120 мм.

Неподалеку Светлодарска боевики вели прицельный обстрел с станковых противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского и Новозвановки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяногоо и четыре раза вблизи Золотого-4.

У Водяного и Широкиного российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

В направлении Нью-Йорка противник совершил дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение", — сообщили в штабе.

Потерь среди украинских воинов нет.

Как сообщалось, в Луганской области российские оккупационные войска во время учений с артиллерийскими подразделениями обстреляли временно неподконтрольное село с мирными жителями. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19 веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

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