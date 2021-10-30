На Донбассе возросло количество обстрелов: пятеро военнослужащих получили ранения

Боевики используют запретное оружие.

За прошедшие сутки, 29 октября, зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня : один раз кафиры применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в строительстве 30 октября.

Вблизи Прицепыловки кафиры вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Зайцева наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды у Новотошкивского.

Вблизи Новоселовки кафиры совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и дважды возле Павлополя. Кроме того, возле этого населенного пункта враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов госпитализировали. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — сообщили в штабе.

Как сообщалось, боевики в среду, 27 октября, обстреляли населенный пункт Трехизбенка Луганской области. Оккупанты применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра. По населенному пункту выпустили около 20 снарядов. Во время обстрела повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара.

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