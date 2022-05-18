На Донбассе враг пытался наступать на семи направлениях, но успеха не имел и понес потери — Генштаб

На Донбассе враг пытался наступать на семи направлениях, но успеха не имел и понес потери — Генштаб

Российские оккупанты повысили интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Славянском направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Довгенького, успеха не имели, понесли потери.

Враг повысил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 18 мая.

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На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения, включая авиацию.

На Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, успеха не имеет.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Катериновка, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, понес потери, отступил. Штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, успеха не имеет.

Напомним, что вечером в среду, 18 мая, российские войска открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района Сумской области.

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