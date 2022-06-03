На Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага и уничтожили танк, шесть вражеских бронированных машин и артиллерийскую систему

На Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага и уничтожили танк, шесть вражеских бронированных машин и артиллерийскую систему

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

В Луганской и Донбассе украинские военные сегодня отбили девять атак врага, на одной локации еще продолжается бой.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

"Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит удар по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, из них: 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибли четыре гражданских лица (в том числе один ребенок), еще трое получили ранения”, — говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

1 танк;

1 артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

Напомним, ВСУ отбили у россиян пятую часть оккупированного Северодонецка.

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