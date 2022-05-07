На Донбассе ВСУ сбили вертолет и уничтожили почти 20 вражеских танков

Украинские бойцы также сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
Об этом сообщает группировка Объединенных сил в Facebook.
В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и шесть автомобилей врага.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские войска уничтожили беспилотник оккупантов "Форпост" за более чем $7 млн.
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