На Донбассе ВСУ сбили вертолет и уничтожили почти 20 вражеских танков

На Донбассе ВСУ сбили вертолет и уничтожили почти 20 вражеских танков

Украинские бойцы также сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в Facebook.

В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и шесть автомобилей врага.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские войска уничтожили беспилотник оккупантов "Форпост" за более чем $7 млн.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 73-го дня войны

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