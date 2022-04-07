На Донбассе ВСУ уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 – автомобильной техники

На Донбассе ВСУ уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 – автомобильной техники

Подразделения противовоздушной обороны сбили один самолет и четыре беспилотника врага.

На донецком и луганском направлениях украинские воины продолжают защищать нашу землю.

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты семь атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

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Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата врага.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе", — говорится в сводке.

Как сообщалось, россияне накапливают технику в Луганской области, председатель ОГА Сергей Гайдай призывает эвакуироваться.

Напомним, российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

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