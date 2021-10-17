На Донбассе за сутки боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ: где было неспокойно и какая ситуация на утро

На Донбассе за сутки боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ: где было неспокойно и какая ситуация на утро

Сутки на Донбассе, к счастью, прошли без потерь среди украинских защитников.

На Донбассе за прошедшие сутки, 16 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушали режим прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.

Так, в направлении Луганского оккупанты совершили два обстрелы из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковское поддерживаемые Россией боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов у Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского враг дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. У Широкино боевики стреляли из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также читайте Ситуация на Донбассе: боевики палят из пулеметов и гранатометов

В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм. У Светлодарска обстрел осуществлялся с станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По состоянию на 7 часов утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить огневую активность. Воины ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Читайте также:

Новости с фронта: вражеские дроны-бомбардировщики ежедневно охотятся за нашими позициями

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку