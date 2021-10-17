На Донбассе за сутки боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ: где было неспокойно и какая ситуация на утро

Сутки на Донбассе, к счастью, прошли без потерь среди украинских защитников.
На Донбассе за прошедшие сутки, 16 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушали режим прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.
Так, в направлении Луганского оккупанты совершили два обстрелы из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковское поддерживаемые Россией боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов у Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского враг дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. У Широкино боевики стреляли из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм. У Светлодарска обстрел осуществлялся с станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По состоянию на 7 часов утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить огневую активность. Воины ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.
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