На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня

На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня

3 января боевики трижды нарушили "тишину".

За прошедшие сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Об этом 5 января в утренней сводке сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина. Кроме того, погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.

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