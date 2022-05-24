На Донбассе за сутки в результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере 14 мирных жителей

Российские оккупанты обстреляли 24 мая около 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
На Донбассе в результате обстрелов оккупационных войск погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц.
Об этом говорится в сообщении на странице группировки Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что российские оккупанты обстреляли 24 мая 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Российские захватчики разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из которых 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию и гаражный кооператив.
"В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 24 мая отразили девять атак российских военных, еще на шести локациях продолжаются бои.
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