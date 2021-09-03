На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины": один военнослужащий получил ранения

На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины": один военнослужащий получил ранения

Украинские защитники открывали огонь.

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 3 сентября.

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Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новомихайловки — из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. Вблизи Новотошковского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий получил ранения. Воина госпитализировали в медучреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

"С целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из запрещенных минского договоренностями образцов вооружения. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 3 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, по факту обстрела российско-оккупационными войсками в субботу, 28 августа гражданской инфраструктуры Авдеевки (Донецкая область) открыто уголовное производство. Оккупанты стреляли из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.

Последствия обстрела Авдеевки

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