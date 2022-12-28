На Донбассе заметили конкурирующую с "вагнеровцами" частную военную компанию Шойгу — Череватый

Частная военная компания "Патриот" министра обороны РФ Сергея Шойгу конкурирует с ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
ППК "Патриот", которым руководит министр обороны России Сергей Шойгу, заметили под Угледаром в Донецкой области.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"В районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже кроме ЧВК "Вагнер" появился ЧВК "Патриот", аффилированный с действующим министром обороны РФ Шойгу. Очевидно, они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата", — уверен Череватый.
Он добавил, что эти две частные военные компании конкурируют друг с другом. Однако они находятся на разных "театрах военных действий". Череватый предполагает, что прямого взаимодействия между ними нет.
Отметим, что российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все больше конфликтует с российскими элитами. И теперь не только из Минобороны и Генштабом РФ, но даже с чиновниками Администрации президента и "старыми друзьями" Путина из Петербурга.
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