На Донеччине десантники за один бой уничтожили 5 танков и 4 БМП оккупантов — мощное видео

Десантники 79-й бригады минусовали боевую технику россиян.
В Донецкой области военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили в одном бою пять танков и четыре боевых машины пехоты россиян.
Видео опубликовала пресс-служба ДШВ.
Как рассказали военные, утром россияне приступили к штурму позиций десантников ВСУ – для эффекта полной неожиданности враг применил дымовой занавес.
"Впрочем, разведка вовремя заметила выдвижение вражеской колонны и артиллерия десантников начала наносить огненное поражение противнику. Когда враг подошел на необходимое расстояние – в бой вступили противотанкисты, которые метким огнем из противотанковых ракетных комплексов начали жечь технику оккупантов", - говорится в сообщении.
Также в этом бою десантники активно применяли дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты со сбросами.
Напомним, по данным ГУР, в России появилась новая форма мобилизации – что об этом известно.
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