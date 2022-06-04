На Донецком направлении оккупанты истощены и имеют низкое морально-психологическое состояние — Генштаб

На Донецком направлении оккупанты истощены и имеют низкое морально-психологическое состояние — Генштаб

На Донецком направлении оккупанты государства-террориста физически истощены и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние.

Темп продвижения подразделений армии Российской Федерации во время боевых действий на Донецком направлении низкий. В Генштабе это объясняют истощением и усталостью захватчиков.

Об этом сообщили 4 июня в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Донецком направлении враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Кроме того, россияне используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Напомним, начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 июня.

Читайте также: