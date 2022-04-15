На Донецком направлении оккупанты пытались штурмовать Марьинку — Генштаб

Также продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю.
В течение 51-х суток противостояния против российских захватчиков по всем направлениям обстановка существенных изменений не претерпела. В то же время Россия не прекращает производить ракетные обстрелы на всей территории Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 15 апреля.
"Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях. Продолжается частичная блокада Харькова", — говорится в сообщении.
На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел. Также продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю.
Напомним, 15 апреля россияне обстреляли один из жилых районов города Харькова, погибли 7 человек, среди них один ребенок семи месяцев. Также есть десятки раненых.
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