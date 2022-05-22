На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону, а на юге усиливают военные силы: вечерняя сводка Генштаба

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону, а на юге усиливают военные силы: вечерняя сводка Генштаба

Идут 88-е сутки героического противостояния Украины против российских оккупантов, вторгшихся 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ, российские военные не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 22 мая.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории Белоруссии.

На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности опрокидывания войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск. На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили. В Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны. На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работу по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы русских войск продолжает находиться в завышенной степени боевой готовности. Основные усилия кафиры сосредоточиваются на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований.

В Черноморской и Азовской морской зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

Мы одинаково думаем и защищаем нашу свободу и независимость: Зеленский и Дуда пообщались со СМИ

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