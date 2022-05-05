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На Донецком направлении противник хочет продолжить наступление на Лиман и Северодонецк – Генштаб ВСУ

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На Донецком направлении противник хочет продолжить наступление на Лиман и Северодонецк – Генштаб ВСУ

УНИАН

Оккупанты не оставляют надежду захватить Попасную и взять под полный контроль город Рубежное.

На Донецком направлении противник пытался захватить Попасную и взять под полный контроль город Рубежное.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Враг стремится обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

Напомним, российские войска продолжают наступление на востоке Украины, чтобы установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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