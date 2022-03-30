На Донецком направлении российские оккупанты активизировали штурмовые действия — Генштаб ВСУ

Главные усилия противник сосредоточивает на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

Российские оккупанты активизировали свои усилия на Донецком направлении.

Об этом 30 марта сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник активизировал огневое влияние и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Генштабе ВСУ заявили, что так называемый "отвод войск" РФ на Киевском направлении, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ошибочное представление об отказе оккупантов от окружения Киева.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что это не отвод войск, а перемещение. По его словам, Россия передислоцирует войска для наступления на другие районы Украины. Он добавил, что не нужно "обманывать себя заявлениями России" якобы об отводе войск.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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