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На Донецком направлении враг использует танки, ствольную и реактивную артиллерию, чтобы вытеснить ВСУ — Генштаб

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На Донецком направлении враг использует танки, ствольную и реактивную артиллерию, чтобы вытеснить ВСУ — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли.

На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 4 августа.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Сиверска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Возле четырех последних населенных пунктов для ударов задействовал авиацию.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.

Напомним, РФ планирует запретить оккупантам увольняться из армии.

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