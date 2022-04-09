На Донецком направлении враг не оставляет попыток взять под контроль Рубежное, Попасную и Новобахмутовку – Генштаб

Также Россия продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая.
На Донецком направлении противник продолжает штурмовые действия и авиационные удары.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 9 апреля.
"Основные усилия кафиров сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационных ударов по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и в уведомлении.
Кроме того, на Южнобужском направлении российские военные не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.
Читайте также:
- Геноцид в Киевской области: за сегодня в Бородянке спасатели вытащили из-под завалов 10 тел
- В ВСУ показали, как саперы очищают окрестности и пригороды Киева от вражеских мин и снарядов: видео
- Джонсон приезжал в Украину, чтобы представить Зеленскому новый пакет финансовой и военной помощи
- Арестович предусматривает повторение подобных военных преступлений РФ на территории Украины как удар по вокзалу Краматорска.