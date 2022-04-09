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На Донецком направлении враг не оставляет попыток взять под контроль Рубежное, Попасную и Новобахмутовку – Генштаб

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На Донецком направлении враг не оставляет попыток взять под контроль Рубежное, Попасную и Новобахмутовку – Генштаб

Также Россия продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая.

На Донецком направлении противник продолжает штурмовые действия и авиационные удары.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 9 апреля.

"Основные усилия кафиров сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационных ударов по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и в уведомлении.

Кроме того, на Южнобужском направлении российские военные не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

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