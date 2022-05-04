На Донецком направлении враг сосредоточил усилия на семи населенных пунктах

На Донецком направлении враг сосредоточил усилия на семи населенных пунктах

На Северодонецком направлении окупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

Об этом говорится в сводке Генштаба за 4 мая.

В течение дня на Лиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.

На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех возможных сценариях наступления оккупантов.

Cитуация на фронтах российско-украинской войны на 4 мая

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