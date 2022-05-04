На Донецком направлении враг сосредоточил усилия на семи населенных пунктах

На Северодонецком направлении окупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.
Об этом говорится в сводке Генштаба за 4 мая.
В течение дня на Лиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.
На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.
На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.
Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех возможных сценариях наступления оккупантов.
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