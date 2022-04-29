На Донетчине и Луганщине оккупанты заставляют студентов сдавать кровь для раненых солдат - Денисова

На Донетчине и Луганщине оккупанты заставляют студентов сдавать кровь для раненых солдат - Денисова

Оккупационные власти на временно занятых территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов.

Уже известно о 700 случаях вынужденного донорства крови.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Денисова напомнила, что действия РФ нарушают статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений прав человека в Украине", — подчеркнула омбудсмен.

Ранее стало известно, что в Запорожской области оккупанты используют мирных жителей, как живой щит. Кроме того, захватчики пытаются ввести российскую валюту.

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