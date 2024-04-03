На Донетчине ночной дрон уничтожил "Солнцепек" оккупантов: у экипажа не было шансов – видео

Самоходный огнемет врага не доехал на Кременское направление.
Операторы дронов 12-й бригады "Азов" уничтожили очередной российский ТОС-1 "Солнцепек" вблизи Тернов на Донетчине.
Об этом сообщила пресс-служба "Азова".
По данным военных, редкая система оккупантов в тот момент направлялась на обстрел позиций Сил обороны на Кременском направлении.
"Операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" прямым попаданием FPV-дрона уничтожили ТОС-1 на марше. Боекомплект машины сдетонировал. Взрыв не оставил экипажу шансов на выживание", – говорится в сообщении.
В "Азове" подчеркнули, что это уничтожение стало возможным благодаря сборам на ночные дроны.
Напомним, ВСУ уничтожили российские танковые тягачи, БМП и живую силу противника (видео).
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