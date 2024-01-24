На Донетчине объявили принудительную эвакуацию детей еще из нескольких громад — ОВА

В Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад. Решение было принято 24 января на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"К сожалению, не все взрослые осознают свою ответственность за жизнь и здоровье собственных детей — и многие до сих пор остаются на территориях, вблизи которых идут активные боевые действия. Сегодня мы приняли решение начать эвакуацию в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад — сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", — говорится в сообщении.

Он также напомнил, что в части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.

Напомним, Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины.

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